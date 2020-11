Derniers jours pour récupérer les Pikachu à Casquette dans Pokémon Epée et Bouclier

Cette fin d'année 2020, Game Freak et The Pokémon Company ont permis aux joueurs de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier de récupérer 8 Pikachu très spéciaux, arborant les différentes casquettes que portent le dresseur Sacha, héros de l'animé Pokémon. Disponibles jusqu'au 30 novembre , c'est l'occasion pour nous de faire un récapitulatif des différents codes leur étant attribués, et de voir une dernière fois comment les récupérer en jeu.

Pikachu

(Casquette Originale)

P1KACHUGET

Pikachu

(Casquette Aventure)

1CH00SEY0U

Pikachu

(Casquette de Hoenn)

P1KAADVANCE

Pikachu

(Casquette de Sinnoh)

V0LTTACKLEP1KA

Pikachu

(Casquette d'Unys)

P1KABESTW1SH

Pikachu

(Casquette de Kalos)

KAL0SP1KA

Pikachu

(Casquette d'Alola)

ULTRAP1KA

Pikachu

(Casquette Monde)

K1NP1KA1855

Une fois les différents mots de passe en votre possession, il ne vous reste plus qu'à allumer votre Pokémon Epée ou votre Pokémon Bouclier, et de suivre les différentes étapes indiquées ci-dessous :

Aller dans le menu du jeu et sélectionner Cadeau Mystère Choisir Recevoir un Cadeau Mystère Choisir le mode d'obtention Via un code ou mot de passe Vous connecter à internet Saisir un à un les mots de passe Une fois correctement validés, ces derniers vous permettront d'obtenir les différents Pikachu dans votre jeu. Sauvegarder votre partie