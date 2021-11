Pokémon Epee et Bouclier - Obtenir pour une durée très limitée un Dracaufeu Gigamax axé stratégie

A l'occasion du dernier Pokémon Global Exhibition diffusé ce week-end sur la Chaîne Officielle de Pokémon, une nouvelle distribution de Pokémon a été dévoilée au grand public pour une durée très limitée. C'est ni plus ni moins que le Dracaufeu du vainqueur Leonardo Bonanomi qui est proposé en téléchargement via l'option Cadeau Mystère sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Voici le code à utiliser : GL0BALCHAMP2021. Attention, ce code n'est valable que jusqu'au 3 novembre 2021.

Dracaufeu Gigamax

Niveau : 100

Nature : Timide

Talent : Force Soleil

Attaques : Canicule / Rafale Feu / Vent Violent / Abri

Comment utiliser le code :