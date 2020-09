Pokémon Épée & Bouclier : capturez le Pokémon Scolocendre Gigamax

Alors que l'on attend le DLC 2 de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, on apprend qu'il est possible d'obtenir un code pour obtenir un Cristal géant spécial qui vous permettra d'accéder à un raid Dynamax dans les Terres Sauvages de Galar durant lequel vous pourrez affronter un Scolocendre Gigamax, un terrifiant Pokémon de type Feu et Insecte que vous pourrez à terme capturer et intégrer à votre équipe de Pokémon.

Pour obtenir ce code, vous devrez cependant vous rendre dans l'un des magasins PicWicToys participants entre l e 25 septembre et le 25 octobre 2020 . Pour en savoir plus, retrouvez tous les détails ci-dessous ou sur le site officiel des Pokémon.

