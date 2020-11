Pokémon, le film : Les secrets de la jungle dévoila sa première bande-annonce

The Pokemon Company vient de révéler aujourd'hui la toute première bande-annonce de son prochain film animé, Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Ce 23ème film retrace l'histoire de Koko, un jeune garçon de la forêt qui a été élevé par des Pokémon sauvages et qu'il considère comme sa famille. Le Pokémon fabuleux, Zarude, est le Pokémon qui veille sur lui et qui le protège. Mais alors comment Koko va-t-il réagir lors de sa rencontre face à Sacha accompagné de son Pikachu ?

Attendu au Japon le 25 décembre 2020 , il nous faudra nous armer de notre patience un petit moment car nous devrons nous contenter d'un simple 2021 chez nous en France . Retrouvez ci-dessous la première bande-annonce de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle ci-dessous en français et en anglais.

Si cela vous intéresse, retrouvez notre news sur comment obtenir gratuitement le Pokémon fabuleux Zarude dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ici.

Source : Youtube