Le Pokémon Gaulet repéré dans le dernier trailer des DLC de Pokémon Epée et Bouclier

Si vous aimez la série de livre "Où est Charlie ?" dans laquelle il faut retrouver des personnages et des objets précis au milieu d'illustrations remplis de personnages et d'objets divers, vous réussirez peut-être à repéré le Pokémon Gaulet (Amoonguss en anglais) dans le dernier trailer des DLC de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier (dont on vous a tout dit ici). Autant vous prévenir que ce n'est pas évident mais un fan à réussi à le faire. En évitant de cligner des yeux, à la toute fin du trailer dans une petite vignette floue, on peut en effet entrevoir la silhouette du Pokémon champignon...

Alors, le retrouverons-nous dès le 17 juin avec la sortie du DLC 1, L’île solitaire de l’Armure ? Encore un peu de patience avant de le découvrir...

For a very brief moment at the end of the SWSH DLC trailer we got a few days ago, a handful of clips play in the background and they're extended from the small snippets we see early on.



If you take a SUPER close look, it looks as though Amoonguss is making a return in DLC 1 :) pic.twitter.com/1jOHrV5wt5