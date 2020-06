Contactez Nintendo si vous avez acheté la mauvaise version du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier

Depuis mercredi, vous pouvez découvrir "L'île solitaire de l'Armure", le premier DLC de Pokémon Epée / Bouclier via l'achat d'un pass d'extension disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attention, cependant à ne pas vous tromper de version ! En effet, en fonction des versions le DLC est sensiblement différent et donc, si vous jouez à Pokémon Bouclier il ne faut pas acheter par mégarde le pass d'extension de Pokémon Epée car il ne fonctionnera pas !

Lorsque vous achetez le pass d'extension sur l'eShop, la console ne détecte pas si vous possédez le jeu (même en version numérique) et encore moins à quelle version vous jouez. Tout juste un message vous rappelle que le pass d'extension n'est utilisable qu'avec Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier. Alors, il faut vraiment faire attention avant de valider l'achat du pass d'extension... Si néanmoins vous vous êtes trompé de version, Nintendo a officiellement communiqué à ce sujet sur le compte Twitter de Nintendo of America. Dans ce cas, vous êtes invité à contacter le support client dont vous pouvez retrouver toutes les informations (mail, téléphone et adresse.)

Pour rappel, le Pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier est disponible à l'achat sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 29.99€. Il contient le DLC1 : L'île solitaire de l'Armure (ICI) qui est donc désormais disponible et le DLC 2 Les terres enneigées de la Couronne (LA) qui sortira cet automne. Notez que les deux DLC ne peuvent pas être achetés séparément. Pour en savoir plus sur le jeu, n'oubliez pas que notre test complet du jeu est toujours à lire ICI.

Part 1 of #PokemonSwordShieldEX, The Isle of Armor, is available now! Train hard alongside Kubfu in the island’s dojo and become even stronger than Mustard, the master of the dojo himself!



