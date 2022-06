Persona 5 Royal pourrait sortir en octobre sur Nintendo Switch

Persona 5 est un jeu qui est sorti il y a déjà plusieurs années sur les Playstation et qui doit arriver dans sa version Royal sur Xbox One, Xbox Series, PC et PlayStation 5 le 21 octobre prochain. A priori, le jeu n'est toujours pas prévu sur Nintendo Switch... A moins que Nintendo nous prépare une annonce surprise. En effet, Nintendo Wire a repéré sur un site marchand allemand, une version Nintendo Switch de Persona 5 Royal. La référence a depuis été supprimée et il s'agit peut-être d'une erreur... Ou pas. On espère être fixé très vite. Pourquoi pas le 29 juin ?

