Nintendo Switch : les soldes d'Halloween ont commencé sur l'eShop - Notre sélection des meilleurs jeux à prix réduits

La fête approche ! Alors que les chaînes de télé ont déjà ressorti leurs vieux pulls ringards et que les téléfilms de Noël ont recommencé leur cirque depuis plusieurs jours, on en oublierait presque que la semaine prochaine , c'est Halloween ! Et après, ça s'étonne qu'ART le clown se déguise en Père Noël !

Pour fêter, avant qu'il ne soit trop tard, ce jour où l'on s'amuse à se faire peur, Nintendo vient de lancer sa PROMO d'Halloween, une sélection de jeux de saison à prix "réduits" sur l'eShop.

L'occasion, pour nous, de farfouiller dans le bac à soldes de l'eShop et de vous faire une petite sélection dont on a le secret des jeux actuellement en promotion.

Evidemment, ce n'est qu'une infime partie des jeux qui bénéficient d'une ristourne sur la boutique en ligne de Nintendo (sachant que l'eShop en comptabilise actuellement 3140 !) N'hésitez donc pas à nous partager vos bons plans et à nous dire si un ou plusieurs jeux vous intéressent en commentaires. Enjoy !

Coup de cœur :

Sélection

ARISE : 14,99€ 2,99€

2,99€ CIVILIZATION VI : 49,99€ 9,99€

9,99€ Cursed to Golf : 19,99€ 4,99€

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard- Deluxe Edition : 69,99€ 20,99€

20,99€ Persona 4 Arena Ultimax : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Little Nightmares I & II Bundle : 49,99 € 14,99 €

14,99 € BioShock Remastered : 19,99 € 7,99 €

7,99 € Hellblade: Senua's Sacrifice : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Outlast: Bundle of Terror : 24,99 € 3,74 €

3,74 € The Elder Scrolls V: Skyrim : 59,99 € 29,99 €

29,99 € LIMBO : 9,99 € 0,99 €

0,99 € Life is Strange: True Colors - Edition Deluxe 69,99€ 2 0,99€

0,99€ Life is Strange: Arcadia Bay Collection 39,99€ 15,99€

15,99€ Life is Strange 2 : 31,99€ 12,79€

12,79€ Mortal Kombat 11 : 49,99 € 6,99 €

6,99 € Devil May Cry 3 Special Edition : 19,99 € 9,99 €

9,99 € Nickelodeon Kart Racers : 29,99 € 2,99 €

2,99 € Diablo III: Eternal Collection : 59,99 € 19,79 €

19,79 € Diablo II: Resurrected : 39,99 € 13,19 €

13,19 € Borderlands Legendary Collection : 49,99 € 9,99 €

9,99 € Resident Evil Revelations : 19,99 € 7,99 €

7,99 € Resident Evil Revelations 2 : 24,99 € 7,99 €

7,99 € Resident Evil 6 : 19,99 € 9,99 €

9,99 € Borderlands Collection: Pandora’s Box : 149,99 € 37,49 €

37,49 € Super Monkey Ball Banana Mania : 39,99 € 11,99 €

11,99 € The Escapists 2 : 19,99 € 4,99 €

€ 4,99 € Retro Game Pack : 4,99 € 0,99 €

Harvest Moon: Mad Dash : 19,99 € 0,99 €

0,99 € ARK: Survival Evolved : 19,99 € 7,99 €

7,99 € Moving Out 2 : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Real Boxing 2 : 14,99 € 0,99 €

0,99 € Super Monkey Ball: Banana Blitz HD : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Edition Deluxe : 54,99 € 21,99 €

21,99 € Puyo Puyo Tetris 2 : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - Edition Ultime - 79,99€ 27,19 €

27,19 € DOOM + DOOM II : 9,99 € 3,99 €

3,99 € Nine Parchments : 19,99 € 4,39 €

4,39 € Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition : 19,99 € 9,99 €

9,99 € DOOM Eternal : 29,99 € 11,99 €

11,99 € Crash Bandicoot™ - Pack Crashiversary : 107,99 € 43,19 €

43,19 € Les Sisters 2 - Stars des Réseaux : 39,99 € 15,99 €

15,99 € Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : 39,99 € 15,99 €

15,99 € Super Bomberman R : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! : 39,99 € 4,79 €

4,79 € ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION : 49,99 € 19,99 €

19,99 € Assassin’s Creed: The Rebel Collection : 49,99 € 18,49 €

18,49 € Yooka-Laylee and the Impossible Lair : 29,99 € 2,99 €

2,99 € Yooka-Laylee : 19,99 € 3,99 €

3,99 € KAO the Kangaroo : 29,99€ 7,49€

7,49€ INSIDE : 19,99 € 1,99 €

1,99 € LIMBO : 19,99 € 1,99 €

JEUX SONIC :

Sonic Superstars : 59,99 € 29,99 €

29,99 € Sonic Frontiers : 59,99 € 20,39 €

20,39 € Sonic Origins : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Sonic Colours: Ultimate : 39,99 € 15,99 €

15,99 € SEGA AGES Sonic The Hedgehog : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES Sonic The Hedgehog 2 : 6,99 € 2,09 €

2,09 € Team Sonic Racing : 39,99 € 11,99 €

11,99 € Sonic Forces 39,99 € 7,99 €

7,99 € Sonic Mania : 19,99 € 7,99 €

JEUX LEGO :

LEGO Brawls : 19,99 € 4,99 €

4,99 € LEGO DC Super-Vilains : 59,99 € 5,99 €

5,99 € LEGO Les Indestructibles : 59,99 € 4,79 €

4,79 € LEGO Marvel Super Heroes : 39,99 € 4,79 €

4,79 € LEGO Jurassic World : 39,99 € 4,79 €

Nintendo Switch Online : trois nouveaux Jeux à l'essai à découvrir gratuitement sur Nintendo Switch