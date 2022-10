Bayonetta 3 - La sorcière de l'Umbra est enfin arrivée sur Nintendo Switch

Après 7 ans d'absence, et une polémique sans précédent concernant la comédienne de doublage Hellena Taylor, la sorcière de l'Umbra est enfin de retour sur Nintendo Switch avec Bayonetta 3. Après les anges et les démons, notre sorcière bien aimée s'attaque à un nouveau genre d'ennemi créé par les humains : les homonculus. Bayonetta et Jeanne reprennent ainsi du service, accompagnées d'une nouvelle combattante dénommée Viola. Pour fêter cette sortie comme il se doit, Nintendo France a préparé une bande-annonce de lancement que nous vous laissons visionner ci-dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à lire notre test du jeu juste-ici.

A l'occasion d'un partenariat avec Nintendo France, nous vous informons que nous avons également lancé un concours Twitter pour tenter de gagner une édition collector de Bayonetta 3 autrement connue sous le nom de Mascarade de la Trinité. Toutes les conditions sont indiquées ici.