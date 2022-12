Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon : Hideki Kamiya et Abebe Tinari expliquent l'originalité du jeu

C'est lors des derniers Game Awards voir tous les détails ICI) que PlatinumGames a dévoilé Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, une nouvelle exclusivité Nintendo Switch qui sortira en début d'année prochaine. Conçu comme une préquelle de Bayonetta 3, le jeu nous permettra de diriger Bayonetta jeune, à l'époque ou elle s'appelait encore Cereza dans une aventure féerique très différente des jeux précédemment sortis tant par ses mécanismes de jeu que par son style graphique. Si, à la rédaction, nous avons été immédiatement conquis, il semble que nous ne soyons pas les seuls si on en croit les réactions positives postées sur les réseaux peu après la diffusion du trailer d'annonce. Pour autant, il est évident que tous les fans de la sorcière ne seront pas forcément séduits par cette nouvelle proposition tant elle est éloignée des jeux de base. Une des choses que l'on adore avec le personnage de Bayonetta, c'est son assurance à toute épreuve et sa classe surnaturelle mais aussi le fait que rien ne semble l'atteindre... Alors retrouvez une Bayonetta toute jeune, gaffeuse et peu assurée, sans armes et quasiment sans magie, a de quoi décontenancer. Pour mettre les choses au clair et présenter un peu mieux le projet, histoire de rassurer les uns et de titiller la curiosité des autres, Hideki Kamiya, le papa de la sorcière et le réalisateur du jeu Abebe Tinari, ont publié chacun un message sur le blog de PlatinumGames.

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est un jeu conçu pour les fans de Bayonetta mais aussi pour toutes celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, voire qui n'aiment pas vraiment les jeux d'action. Hideki Kamiya demande aux joueurs d'avoir l'esprit ouvert et de se laisser embarquer dans ce conte plein de magie dans lequel la collaboration entre Cereza et Chouchou sera primordiale. Pour en savoir plus sur la genèse du jeu mais aussi pourquoi il existe et ce qu'il nous réserve, retrouvez la traduction des messages d'Hideki Kamiya et d'Abebe Tinari ci-dessous.

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 mars 2023 . En attendant, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3

Retrouvez ci-dessous la traduction du message d'Hideki Kamiya, le créateur de Bayonetta, superviseur sur Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon

Bonjour à tous, je m'appelle Hideki Kamiya et je suis le concepteur de jeux en chef chez PlatinumGames et le directeur superviseur de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon. Ouf, c'était une bouchée ! En termes simples, je suis le directeur superviseur de la série Bayonetta , où je supervise principalement l'histoire du jeu et j'écris le scénario du jeu, entre autres. Je suis ravi que Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon ait enfin été annoncé au monde ! Je pense que beaucoup de nos fans ont été pris au dépourvu par cette annonce soudaine, car Bayonetta 3 était encore très proche de la presse. Dans cet esprit, je suis sûr que tout le monde a remarqué le mot magique "Bayonetta" dans le nom du titre. Et beaucoup d'entre vous doivent être surpris de voir Bayonetta s'éloigner de sa foire aux armes à feu habituelle pour visiter un étrange monde illusoire qui semble tout droit sorti d'un conte de fées ! Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est quelque chose de très nouveau pour PlatinumGames, réalisé par une équipe de jeunes développeurs ambitieux avec seulement quelques vétérans pour les aider en cours de route. Abebe Tinari dirige l'effort en tant que réalisateur pour la première fois et Tomoko Nishii donne vie au style visuel unique du jeu en tant que directeur artistique. Le protagoniste de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est une jeune apprentie sorcière du nom de Cereza. Oui, vous avez raison. C'est CETTE Cereza. Notre propre Bayonetta (quoique dans son enfance). Je suppose que certains d'entre vous peuvent être intimidés par le mot " Bayonetta " dans le nom du titre - peut-être que vous n'êtes pas un expert des jeux d'action hardcore, ou peut-être que vous n'êtes pas familier avec la tradition de Bayonetta parce que vous n'avez jamais joué à un jeu de la série. pas de panique! Ce jeu est une toute nouvelle expérience de jeu, différente de tout ce qui existe dans les jeux Bayonetta jusqu'à présent. Nous avons créé Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon dans l'espoir que les fans de la série à ce jour apprécieront cette version unique de leur héroïne badass préférée, et nous nous efforcerons également d'offrir une expérience inoubliable aux joueurs qui ne sont peut-être pas à l'aise avec les jeux d'action... ou même des joueurs qui ne connaissent pas la série Bayonetta! Je vous implore de baisser votre garde et d'aborder ce titre avec un esprit frais et ouvert, alors que vous plongez dans une aventure qui se déroule dans les profondeurs d'une forêt mystérieuse, contrôlant le duo étrange et merveilleux d'une jeune sorcière un peu timide et inexpérimentée et un démon errant rugueux. Oui, tu l'as bien lu! Il y a un protagoniste de plus dans ce jeu ! Son nom est Chouchou, un démon qui a erré dans le monde humain. Dans une forêt remplie de périls, la puissance brute de ce démon est essentielle à votre survie. Les joueurs doivent combiner les capacités magiques de Cereza et la puissance féroce de Chouchou afin de progresser dans le jeu. La façon dont vous contrôlez ces deux-là est vraiment une expérience unique en son genre et je suis certain que vous adorerez planter vos griffes dans le gameplay. L'histoire traite de deux âmes inexpérimentées qui grandissent et découvrent qui elles sont vraiment. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est une chance pour vous de retourner dans votre enfance et de voir par vous-même où l'aventure de Cereza et Chouchou les emmène au fur et à mesure que vous tournez à chaque page de ce livre d'images enchanteur.

Retrouvez ci-dessous la traduction du message d'Abebe Tinari, le réalisateur de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon

Bonjour, je m'appelle Abebe Tinari. Je suis le réalisateur de Bayonetta Origins : Cereza et le démon perdu . Après avoir gardé le secret pendant si longtemps, ça fait du bien de pouvoir enfin dire le titre en public ! J'ai lu les réactions de tout le monde à notre première bande-annonce en ligne, et je n'ai pas été en mesure d'effacer le sourire de mon visage depuis. J'ai joué au Bayonetta original au lycée. En fait, c'est l'un des jeux qui m'a décidé à déménager au Japon. Des années plus tard, alors que je cherchais un emploi après l'université, le développement venait d'être annoncé sur Bayonetta 2 , ce qui m'a incité à postuler chez PlatinumGames. Lorsque le troisième jeu est entré en production, j'étais impatient de rejoindre le projet en tant que game designer. Cependant, Kamiya et Inaba avaient autre chose en réserve. Ils avaient secrètement commencé à travailler sur un spin-off, montrant une autre facette de Bayonetta, à l'époque où elle n'avait pas d'armes à feu, pas de démons infernaux sous son contrôle, et manquait même de sa fanfaronnade. En imaginant le potentiel de nouveaux types de gameplay nés de ces limitations, je savais que je devais m'impliquer ! J'ai écrit une proposition pour le jeu et après quelques présentations éprouvantes pour les nerfs, je suis devenu le réalisateur ! J'ai imaginé une Cereza entre le petit enfant qui est apparu dans le premier jeu et Bayonetta, la formidable sorcière que nous savons qu'elle grandit pour devenir. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête la première fois qu'elle a tenté d'invoquer un démon ? Elle a dû apprendre le sort pour contrôler cette bête infernale, mais il n'y a aucun moyen que le démon reste les bras croisés tout en étant dirigé par un couineur ! Comment Cereza grandirait-elle au fil du temps, faisant ses premiers pas pour devenir une sorcière à part entière ? Les réponses à ces questions sont venues sous la forme du scénario de Kamiya. C'est l'histoire de l'aventure de Cereza en tant que jeune sorcière avec Chouchou, le premier démon qu'elle ait jamais invoqué. En tant que directeur du jeu, mon travail était de guider l'équipe de développement pour donner vie à chaque aspect de l'histoire et du monde, et de m'assurer que chaque action que les joueurs effectuent avec leurs doigts fonctionne en harmonie avec les rythmes narratifs. À bien des égards , Cereza and the Lost Demon ne ressemble à aucun jeu que PlatinumGames a créé auparavant, y compris tous les jeux précédents de la série. Au lieu d'un spectacle hollywoodien à couper le souffle et d'une action culminante non-stop, cette fois, nous nous concentrons sur le récit d'une histoire intime dans un monde inspiré par les lignes subtiles et les couleurs pastel d'un conte de fées illustré. Parfois calme. Parfois sombre… Je veux que le joueur s'attache progressivement à la fois à Cereza et à Chouchou alors qu'ils les guident (espérons-le) jusqu'à la fin de leur aventure. Un bon conte de fées transcende l'âge, et une histoire que vos parents vous ont lue lorsque vous étiez jeune enfant peut rester avec vous toute votre vie. Nous avons fait de notre mieux pour faire de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon une expérience tout aussi inoubliable. J'espère que vous ouvrirez ce livre et découvrirez la magie qui vous attend sur ces pages…

,

,

Source : Platinumgames