Michel Ancel s'exprime sur le nouveau jeu Rayman (et règle ses comptes avec les "journalo-justiciers en quête de clics et de reconnaissance")

Après qu'une rumeur ait prétendu qu'un remake du premier Rayman était en développement, Ubisoft a officialisé l'existence d'un nouveau projet mettant en vedette Rayman en précisant qu'il n'en était qu'à ses balbutiements. Nouveau jeu, suite, remake... Tout est possible.

Dans le même temps, Ubisoft a confirmé que Michel Ancel, le créateur de Rayman était "consulté pour assurer la cohérence de l'univers ".

On ne présente plus Michel Ancel, véritable institution (fait Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres en 2006 , s'il vous plait) à qui l'on doit les jeux Rayman mais aussi les Lapins Crétins ou encore Beyond GOOD & EVIL sans oublier le méconnu Tonic Trouble.

Seulement, depuis quelques années, le créateur, officiellement en retraite, est dans la tourmente. Un article de Libération daté du 25 septembre 2020 a en effet durablement terni son image, en l'accusant notamment d'avoir un comportement toxique et autoritaire affectant la santé de certains employés d'Ubisoft et le développement de Beyond Good & Evil 2...

Si Michel Ancel a toujours vivement contesté ces accusations, le mal est fait et depuis, le créateur doit sans cesse se défendre...

Ainsi, suite a l'annonce de son rôle de consultant dans le nouveau Rayman, qui serait soit disant diversement apprécié au sein des équipes d'Ubisoft, "Michel le redoutable" a publié un post sur son compte Instagram dans lequel il se réjouit de retrouver enfin Rayman dans un nouveau jeu mais dans lequel aussi il s'en prend aux "journalo-justiciers" en quête de clics "qui n'attendent que la pépite croustillante qui financera leur chaine et boostera leur ego en colportant de l'info invérifiable à coup de chouette montage et de bonnes punch lines bien trendy."

Il invite par ailleurs ses "détracteurs anonymes" a venir débattre avec lui ou à aller devant la justice. A ce propos, il conseille à tous ceux qui se sentent lésés ou victimes, de saisir la justice au lieu de contacter des youtubeurs sous couvert d'anonymat.

Il profite aussi de l'occasion pour envoyer une petite pique à Ubisoft en souhaitant que l'équipe de Prince of Persia: The Lost Crown puisse se reformer pour développer une suite et que les dirigeants comprennent enfin qu'un esprit collectif fort, ça n'a pas de prix !

Retrouver le post de Michel Ancel ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Je vois que beaucoup de choses se disent sur moi... À nouveau...



Je suis disponible pour débattre publiquement avec mes détracteurs anonymes ou aller devant la justice si ils le souhaitent.



Je crois qu'il s'agit de moyens d'actions transparents et efficaces, bien loin du bruit de fond des réseaux de journalo-justiciers en quête de clics et de reconnaissance.



A tous ceux qui sont victimes, regroupez-vous, saisissez la justice au lieu de contacter anonymement des youtubeurs ou journalistes qui n'attendent que la pépite croustillante qui financera leur chaine et boostera leur ego en colportant de l'info invérifiable à coup de chouette montage et de bonnes punch lines bien trendy.



Concernant Rayman, je suis très heureux d'avoir été consulté et c'est un vrai plaisir de savoir que lui et ses potes reviennent !



Pour l'équipe Pop Lost Crown, espérons qu'ils pourront se reformer et sortir une suite bien méritée. A Ubi Soft de réaliser que la réussite d'un tel projet est associés à la naissance d'un collectif fort. Ca n'a pas de prix. Peut être que les dirigeants le comprendront un jour !



Je retourne à mes projets personnels et mes "petits zoos" comme cela a été si ironiquement présentés dans un article plein de mépris.



Michel Le Redoutable

Lire aussi :