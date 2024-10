Officiel : Ubisoft confirme travailler sur un nouveau jeu Rayman

Suite à la publication de l'article d'Insider gaming affirmant qu'un remake du premier Rayman était en développement, Ubisoft a tenu à répondre via un mail envoyé à Kotaku. Il y a bien un nouveau projet autour de Rayman mais pour l'instant celui-ci en est à ses débuts.

Nous sommes ravis de confirmer qu’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont récemment commencé une phase d’exploration autour de la marque Rayman Le projet en est encore à ses débuts et nous partagerons plus de détails plus tard.

Apparemment, ce ne serait pas un remake du premier Rayman comme affirmé par Insider Gaming et si on ne sait si les anciens de Prince of Persia: The Lost Crown sont impliqués, on note que le projet est "exploré par ​Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier, donc c'est tout à fait possible.

Quant à la présence de Michel Ancel en tant que consultant, Ubisoft la confirme.

En tant que créateur de la marque Rayman , Michel Ancel est consulté pour assurer la cohérence de l'univers

Pour en savoir plus, il faudra patienter.

Alors prêt pour de nouvelles aventures de Rayman ?

