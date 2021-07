Les Lapins Crétins fêtent leur 15 ans avec des évènements et de nombreuses nouveautés

Au départ simples faire-valoir de Rayman dans le jeu Rayman contre les Lapins Crétins conçus en 2006 pour le lancement de la Wii, les Lapins Crétins, crées par Michel Ancel vont rapidement devenir des héros à part entière, se débarrassant de Rayman dès leur deuxième jeu ! Depuis, ils l'ont remplacé par Mario dans l'excellent jeu Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle et ont envahi tout l'espace médiatique : publicité, jeux de société, bandes dessinées, parc d'attraction, série télé... C'est bien simple : ils sont partout ! Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux ! En 15 ans, ils sont devenus une marque à part entière dépassant de loin le cercle de la communauté des gamers. D'ailleurs les Lapins Crétins n'ont pas toujours été appréciés par les gamers mais grâce à des jeux comme The Lapins Crétins : La Grosse Aventure ou encore, justement Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, les choses ont changé.. Il est vrai aussi que Michel Ancel a créé des personnages véritablement irrésistibles, adorables, et agaçants à la fois, burlesques et plein de candeur !

Pour célébrer les 15 ans de la licence, Ubisoft, a concocté un programme de fête avec notamment un épisode spécial de la série télé à voir prochainement sur France Télé, un manga et des tas d'évènements avec, bien sûr en point d'orgue, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope dont la sortie est prévue en 2022 .

Pour en savoir plus, retrouvez le programme des 15 ans de The Lapins Crétins ci-dessous