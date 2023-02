Le défi de la Tour Mauuudite : le premier DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope débarque la semaine prochaine

Ubisoft vient d'annoncer l'arrivée du premier DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope pour le 2 mars prochain . Nommé The Tower of DOOOM / Le défi de la Tour Mauuudite, il entraînera nos héros dans une aventure mystérieuse dans... Une tour maudite (logique) avec un tout nouveau mode de combat. En attendant d'autres informations, notez que pour pouvoir y jouer, il vous faudra acquérir le pass saisonnier du jeu qui a terme inclura trois DLC dont le dernier avec Rayman (voir les infos ICI.) Le pass coûte 39,99€ mais il est actuellement en promo sur l'eShop- voir là. Retrouvez ci-dessous les premières images du DLC The Tower of DOOOM / Le défi de la Tour Mauuudite de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus de détails dans notre article spécial

Êtes-vous prêts à relever le défi de la Tour Mauuudite dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope ? ????



✨ Le DLC Tower of Doooom, disponible le 2 mars ! pic.twitter.com/K7yKFg9tzu