Mario + The Lapins Crétins 2 : Ubisoft pourrait annoncer la suite du célèbre cross-over réunissant Les Lapins Crétins et Mario

Alors que l'E3 débute avec en bouquet final le Nintendo Direct tant attendu, les rumeurs fusent de partout. L'une d'elles nous vient, une fois n'est pas coutume, du forum Reddit, et plus particulièrement d'un utilisateur se faisant appeler PracticalBrush12 et qui à priori a déjà visé juste en dévoilant des titres avant leur sorties... Cette fois-ci, il donne toute une série de titres à venir dont un qui nous intéresse plus particulièrement : Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope / les Etincelles de l'Espoir.

Ce n'est pas la première fois qu'une suite du célèbre cross-over réunissant Mario et les Lapins d'Ubisoft est évoquée (voir ICI ou LA.) En début d'année, le compte Twitter officiel des lapins Crétins avait changé de nom pour intégrer celui de Mario, laissant penser que quelque chose se préparait ( voir ici.) En même temps, il est vrai que le titre original, Mario + The lapins Crétins : Kingdom Battle est tellement réussi que l'idée d'une suite ne parait pas totalement farfelue non plus.

Sachant que la conférence E3 d'Ubisoft est à suivre aujourd'hui à 21h (heure de Paris ) il est probable que l'on soit fixé à ce moment-là... A moins qu'Ubisoft ne laisse la politesse à Nintendo avec son Direct, mardi prochain...

Alors espérez-vous que cette suite existe ? N'hésitez pas à vous exprimer dans els commentaires. En attendant, retrouvez le début du titre original en vidéo ci-dessous et le test du jeu, en cliquant LA.

Source : Reddit