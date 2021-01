Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle : Ubisoft va-t-il bientôt annoncer la suite du jeu sur Nintendo Switch ?

Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle est un cross-over jubilatoire, sorti en août 2017 , qui fait partie des grands succès de la Nintendo Switch. Ubisoft a incontestablement réalisé un coup de maître avec ce titre en ne se contentant pas de faire un jeu convenu et attendu autour de la mascotte de Nintendo et, au contraire, en faisant souffler un véritable vent de folie sur l'univers de Mario.

Il y a un an, on vous relayait une rumeur sur une possible suite du jeu... Cette rumeur rebondit aujourd'hui grâce à un utilisateur du forum Reddit qui a découvert que le compte Twitter US des Lapins Crétins avait changé d'adresse, passant de @RabbidsOfficial, à @MarioRabbids. Depuis, les spéculations vont bon train. Ce changement augure-t-il d'une annonce prochaine ? Mario et les Lapins vont-ils une nouvelle fois prendre les armes sur Nintendo Switch ? Vu le succès de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, c'est tout à fait possible...

Evidemment, il faudra attendre une annonce officielle avant de se réjouir- ou pas ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.