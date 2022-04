Panini lance une collection de Trading Cards avec Album, Super Mario

Panini, la célèbre maison d'édition italienne qui fait collectionner depuis des décennies aux enfants du monde entier des images de footballeurs, de dessin animés ou encore d'animaux, vient de lancer en France une nouvelle collection de cartes reprenant l'univers de Super Mario. Cette fois-ci pas d'images autocollantes mais des cartes plus traditionnelles à collectionner. La collection se compose de 182 cartes de base, 18 cartes en or, 18 cartes en argent et de 36 cartes sport. De plus, 8 cartes en Édition Limité sont à trouver dans les différentes pochettes mises en ventes sachant que pour l'instant seulement une carte peut être dénichée- les autres seront cachées dans de nouveaux packs prévus en mai, en juin et en septembre prochain . Evidemment, pour pouvoir collectionner les cartes, un album ou plutôt un classeur est disponible à la vente. Les cartes Super Mario et le classeur sont en vente dans les points presse ou sur le site de Panini.

Retrouvez quelques images de ces nouvelles cartes ci-dessous. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Notez que Panini fait une révélation pour 2022...

La collection se compose de 252 cartes à ranger dans le classeur disponible dans le pack de démarrage, dont 182 cartes de base, 18 cartes en or, 18 cartes en argent, 36 cartes sport + 8 cartes en Édition Limitée.

Parmi les 8 cartes en Édition Limitée, une se trouve dans le pack 3 pochettes en vente dès maintenant exclusivement chez les marchands de journaux, une se trouvera dans la boîte en métal de poche disponible sur panini.fr en mai 2022. Il faudra attendre la sortie d’un coffret de 6 pochettes en juin 2022 pour voir 3 nouvelles cartes arriver, et de la boîte en métal classique en septembre 2022, toujours sur panini.fr, pour les 3 dernières cartes. Une collection indispensable à se procurer dès maintenant !

Hey, It’s me Mario! ????



Comme vous l’avez si bien deviné… voici la nouvelle collection Panini, où tu pourras suivre les aventures de tes frères préférés ????



Des fans de Mario ici ?



➡️ https://t.co/jnuZfZRXJS#mario #marioluigi #jeuvideo #supermario #paninicollections pic.twitter.com/OfV9covJT2 — Panini France (@Panini_fr) April 4, 2022

Source : Panini