Super Mario Bros. Le Film - Découvrez le dernier extrait présenté lors des The Game Awards

C'est sans doute LE film d'animation le plus attendu de 2023 pour les fans de jeux vidéo. Super Mario Bros. Le Film sera disponible dans les salles le 29 mars 2023 , et à l'occasion de l'événement The Game Awards, les spectateurs ont eu l'occasion de découvrir un tout nouvel extrait du film. Si comme votre serviteur vous n'étiez pas au rendez-vous, c'est l'occasion de découvrir cet extrait.

Au menu, de nouvelles séquences inédites couplées à quelques extraits déjà aperçus dans les précédents trailers. Une chose est sûre en tout cas, à la rédaction on est tous impatients d'aller au cinéma en mars prochain.