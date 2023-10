La princesse Peach se rebiffe aussi sur la jaquette de Princess Peach: Showtime! - Nintendo modifie légèrement l'artwork de présentation

Si depuis quelque temps déjà, la princesse Peach est un personnage jouable des jeux Mario 2D, et qu'il est donc tout à fait possible de jouer à des jeux de plateformes avec la princesse comme héroïne, c'est tout de même avec impatience que l'on attend Princess Peach: Showtime!, un jeu qui lui est entièrement dédié. Dévoilé, il y a à peine trois mois et demi dans le Nintendo Direct de juin dernier. ce tout nouveau jeu devrait nous permettre de découvrir les nombreux talents de la princesse en la transformant tour à tour en combattante, pâtissière ou encore détective...

En attendant de découvrir tout ça l'année prochaine, un fan a fait une petite découverte (qu'il a partagé sur X). Nintendo a sensiblement retravaillé le visuel de la princesse Peach sur la jaquette du jeu. C'est très léger mais désormais la princesse semble moins cartoon et avoir une personnalité plus affirmée, plus proche de celle du personnage dans Super Mario Bros. Le Film (souvenez-vous). Reste à voir si dans le jeu, le look et les mimiques de la princesse évolueront... On vous laisse apprécier- ou pas, ce changement ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Princess Peach: Showtime! sera disponible le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch

La princesse Peach entre sous les feux de la rampe ! Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l'Étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène ! Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation ! Une alliée étincelante Utilisez le pouvoir du ruban de Stella, la gardienne du théâtre, pour affronter la Grappe maléfique et sauver les artistes ! L'habit fait l'héroïne Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu'elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l'enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d'autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !

