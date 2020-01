Un brevet transforme les Joy-Con en stylet de grande précision

A la rédaction, on adore les brevets et notamment ceux déposés par Nintendo. On vous en montre régulièrement et c'est toujours l'occasion de découvrir des projets plus ou moins viables et intéressants qui même lorsqu'ils ne mènent à rien dénotent très souvent une grande créativité (voir ici...) Cette fois-ci, il s'agit d'un brevet déposé par Nintendo il y a deux jours qui transforme littéralement les Joy-Con en stylet pour l'écran tactile de la Switch. Ce stylet pourrait être ajouté très facilement au Joy-Con via une nouvelle dragonne incluant une pointe arrondie à son extrémité. Ainsi une fois la dragonne fixée, le Joy-Con deviendrait une sorte de stylo / stylet permettant de dessiner et d'écrire sur l'écran tactile de la Switch. Le tracé pourrait être plus ou moins fin ou épais simplement en appuyant sur le bouton A. De plus, en cliquant sur différents éléments sur l'écran, cela pourrait déclencher des vibrations HD...

Alors Nintendo se prépare-t-il a sortir de nouvelles "dragonnes-stylet" pour accompagner la sortie d'un jeu particulier ? C'est possible même s'il faut garder à l'esprit que, d'abord les visuels présentés ne sont pas en prendre en compte mais aussi que de nombreux brevets ne sont jamais utilisés même lorsque l'idée paraît séduisante. Pour vous faire une meilleure idée du projet, retrouvez le brevet en cliquant ici et quelques visuels sur cette page.

Alors, est-ce qu'un tel concept vous intéresserait ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.