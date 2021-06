Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Découvrez les premières missions du DLC n°1 : Pulsations Antiques

Alors que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est sorti en novembre dernier sur Nintendo Switch, nous pouvons profiter depuis ce vendredi 18 juin de la première partie de son Pass d'Extension. Cette première vague de contenu propose notamment un nouveau personnage jouable, deux nouvelles armes pour Link et Zelda, mais également une multitude de quêtes EX confiées par Pru'ha et Farras. En attendant de finir d'explorer l'ensemble du contenu proposé par ce DLC, nous vous laissons découvrir les premières minutes de ce nouveau contenu ci-dessous. La seconde vidéo quant à elle se concentre sur la nouvelle arme de Link : Le Fléau.

Pour rappel, ce DLC fait partie du Pass d'extension (en deux parties) que vous pouvez obtenir sur l'eShop à 19,99€. La seconde partie du DLC sera disponible quant à elle dans le courant du mois de novembre 2021.