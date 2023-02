Shigeru Miyamoto honoré d'être comparé à Walt Disney

Depuis des années on compare Nintendo à la société Disney, et plus le temps passe plus la comparaison est pertinente. Avec l'ouverture des Super Nintendo World et la sortie prochaine de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo est en passe de devenir un véritable géant du divertissement de masse comme Disney l'est depuis des années déjà. Et la comparaison ne s'arrête pas là puisque Shigeru Miyamoto apparaît de plus en plus comme le Walt Disney de Nintendo avec Mario en guise de Mickey. Dans une entrevue publiée par Gamespot, le maître a toutefois tenu à rappeler que "Miyamoto est Miyamoto et Nintendo est Nintendo". Comme le dit, dans la même entrevue, Shinya Takahashi​ (DG de Nintendo) "Nintendo est une société différente de toutes les autres" et en cela, les comparaisons ne sont pas toujours pertinentes. Ainsi, Shigeru Miyamoto n'aime pas être qualifié de "Spielberg des jeux vidéo"... Et s'il est honoré d'être parfois comparé à Walt Disney , il a conscience malgré tout que les jeux vidéo ne sont pas perçus de la même façon que le cinéma et il y a donc encore du chemin avant que Nintendo soit reconnu (notamment par les familles) comme l'égal de Disney. Ce n'est pas la première fois que Shigeru Miyamoto évoque la "méfiance" envers les jeux vidéo (voir ici) en rappelant que si les parents laissent sans problèmes les enfants devant une série télé ou un dessin animé, ils ont encore du mal à les laisser jouer aux jeux vidéo. Une réalité assez ironique quant on y pense puisque lorsque les enfants jouent à des jeux (payants) adaptés à leur âge, ils ne sont pas passifs (comme souvent devant leur écran) et encore moins soumis à des message publicitaires intempestifs.... Quoiqu'il en soit, cette comparaison répétée à Disney permet tout de même à Shigeru Miyamoto d'aborder l'avenir avec confiance.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Retrouvez ci-dessous le passage de l'entrevue publiée par Gamespot que vous pouvez retrouver en entier ICI.

L'une des expressions utilisées pour décrire Nintendo et M. Miyamoto est "Nintendo est le Disney du monde des jeux vidéo" ou "M. Miyamoto est le Walt Disney du monde des jeux vidéo". Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où cette comparaison est plus pertinente, mais il faut laisser tomber la partie "du monde des jeux vidéo", car ce parc existe, tout comme les films, et [Mario] est partout maintenant. Que pensez-vous de cette comparaison et comment vous considérez-vous en tant qu'entreprise, maintenant que vous avez un film hollywoodien et une attraction dans un parc à thème ?

Shigeru Miyamoto :

Comme vous l'avez dit, on m'a aussi appelé le Spielberg du monde du jeu, mais je n'aime pas ça. Je suis Miyamoto. Miyamoto est Miyamoto et Nintendo est Nintendo. Cependant, je me sens très honoré d'être comparé à Disney. Cela dit, plutôt que de comparer Nintendo à Disney, je pense que Disney, dans une certaine mesure, surtout pour les familles, [représente] un sentiment de sécurité pour les familles.

J'ai l'impression que Nintendo est connu pour ses jeux vidéo et que, généralement, les jeux vidéo ne sont pas vraiment synonymes de sécurité. Mais Nintendo est associé aux jeux vidéo et le fait que Nintendo soit ensuite comparé à Disney me donne vraiment la [confiance] que nous sommes arrivés à un point où nous pouvons amener Nintendo au concept de réconfort et peut-être réussir à rassurer. J'ai donc le sentiment que nous avons réussi à atteindre cet objectif et j'en suis heureux. Et au-delà de ça, je pense que c'est vraiment à M. Takashi de décider comment il va faire avancer les choses. Et donc pourquoi ne pas lui demander.

Shinya Takahashi​ :

En tant que développeurs, nous nous considérons davantage comme une entreprise de divertissement. C'est notre objectif. Nous n'envisageons pas seulement les jeux, nous sommes passés des jeux au parc, nous avons également un film qui sortira bientôt et nous espérons que vous l'apprécierez tous. Nous essayons, autant que possible, de nous rapprocher de cet idéal auquel M. Miyamoto a fait référence, à savoir que nous sommes une entreprise associée au réconfort des membres de la famille. Nous voulons également continuer à relever des défis et à en relever d'autres, et arriver à un point où les personnes qui créent le divertissement et celles qui s'amusent avec le divertissement peuvent l'apprécier - c'est ce que nous voulons atteindre. Nintendo est Nintendo, et nous sommes différents de tous les autres.