Super Nintendo World : le parc d'attraction Nintendo s'anime dans de nouvelles vidéos

Même si l'ouverture du parc d'attraction Super Nintendo World qui était initialement prévue cet été à Osaka a été reportée à cause de la pandémie de Coronavirus et l'incertitude qui plane sur l'éventualité "d'une deuxième vague", le chantier continue pour le plus grand bonheur des gamers qui passent dans le coin qui ne manquent pas d'immortaliser leurs découvertes et de les partager sur les réseaux. On découvre ainsi petit à petit le monde de Mario qui prend vie et qui permettra aux visiteurs de se croire réellement dans un jeu vidéo sachant que chacun aura un bracelet connecté qui comptera les points.

Retrouvez ci-dessous les dernières vidéos publiées sur le net dans lesquels vous pourrez apercevoir notamment le monde de glace plus vrai que nature,une plante piranha gigoter, un Thwomp s'abattre sur le sol et d'autres joyeusetés du monde fantastique de Super Mario. Et pour avoir toutes les dernières informations sur le parc, c'est ici et pour écouter la chanson officielle de Galantis ft Charli XCX,c'est là.