Pokémon Cafe : découvrez les nouvelles boissons Latte Art aux designs des Pokémon de Hoenn

En ce temps compliqués, il est difficile de voyager y compris au pays du soleil levant. Que diriez-vous de vous évader quelques instants et de vous projeter dans un potentiel futur (proche ou non) ? Alors qu'une bonne partie d'entre nous rêve d'explorer et de profiter du parc d'attractions Super Nintendo World à Osaka, d'autres préféreraient aller au Pokémon Cafe se détendre autour d'une bonne boisson.

Comme vous le savez, aujourd'hui même nous fêtons les 25 ans de licence Pokémon, une saga culte qui aura bercé l'enfance de beaucoup de joueurs. Histoire de marquer le coup, tous les Pokémon Cafe du Japon (Tokyo et Osaka) proposeront désormais des boissons Latte Art aux designs des 141 Pokémon de la région de Hoenn (4 formes de Deoxys comprises). À vous de choisir, lequel sera la vôtre ! Avec l'ajout de cette nouvelle région, ça nous fait un total de 419 Latte Art différents.

