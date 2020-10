Il y a quelques mois de cela nous avions eu vent d'une terrible nouvelle concernant le Super Nintendo World, une zone dédiée à l'univers Nintendo situé à Universal Studio Japan à Osaka au Japon . Cette nouvelle concernait le report d'ouverture de cette zone encore inaccessible au public, dû principalement à la crise sanitaire mondiale. Pour le moment nous étions sans nouvelles du parc d'attraction jusqu'à aujourd'hui.

En effet, nous venons d'apprendre via un communiqué officiel de Universal Studio Japan que la zone Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021 . Ce n'est pas tout, le parc d'attraction vient d'annoncer l'ouverture d'une boutique de souvenirs/snacks à partir du 16 octobre 2020 appelée "Mario Cafe & Store" dans la partie Hollywood d'Universal Studio Japan histoire de faire le plein de souvenirs et de remplir sa panse. Veuillez retrouver ci-dessous des images de ce qu'il pourrait vous attendre lors de votre visite à Universal Studio Japan. De quoi faire baver les fans du monde entier.

Espérons qu'à ce moment-là le Japon aura ouvert ses frontières et que le COVID-19 ne soit plus qu'une légende urbaine. Si cela vous intéresse retrouvez le parc d'attraction animé de jour et de nuit ici.