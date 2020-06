Super Nintendo World : découvrez les nouvelles images du premier parc d'attraction de Nintendo

Nintendo a passé un accord il y a près de cinq ans déjà avec les parcs Universal pour l'ouverture de plusieurs parcs d'attraction Nintendo un peu partout sur la planète à commencer par les Etats-Unis et le Japon. Nommés, Super Nintendo World, ces parcs seront en fait de nouvelles zones des parcs d'attraction Universal dans lesquels on trouve déjà des zones dédiées à Harry Potter ou encore aux Simpson. Le premier Super Nintendo World à ouvrir ses portes devrait être celui d'Osaka dont l'inauguration aurait du coïncider avec la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ... Cependant avec la crise sanitaire mondiale et le report des J.O, on ne sait pas encore si le parc ouvrira bel et bien ses portes en juillet comme prévu... En attendant des informations officielles, les travaux continuent et régulièrement on vous en montre l'avancée grâce à différentes photos publiées sur les réseaux sociaux (voir notamment ici.) retrouvez les dernières images du parc sur lesquels vous reconnaîtrez notamment le Château de Bowser.

