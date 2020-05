Shigeru Miyamoto et Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, sont-ils sous-payés ?

Dans la foulée de la publication des résultats financiers de Nintendo pour l'année fiscale 2019-2020 , des détails concernant la rémunération annuelle de ses cadres supérieurs ont été partagés. Ainsi, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa est celui qui,a gagné le plus l'année dernière avec 211 millions de yens (plus ou moins 1,82 million d'euros ) suivi par Shigeru Miyamoto avec 171 millions de yens (soit plus ou moins 1,46 million d'euros ) et le directeur Shinya Takahashi avec 111 millions de yens ( soit un peu moins d'1 million d'euros .)

Autant dire qu'ils ne doivent pas avoir des problèmes de fin de mois.. Cependant, il semblerait que ces très grosses sommes ne soient pas à la hauteur des rémunérations habituelles des grands patrons au Japon mais aussi à l'étranger. Compte tenu des performances très solides de la société et du succès insolent de la Nintendo Switch partout dans le monde et comparée à la rémunération des grands patrons en Occident, des voix se sont élevées au Japon pour s'étonner de ces salaires jugés trop bas, allant même jusqu'à suggérer que Shigeru Miyamoto, figure illustre et et véritable icône de la marque reçoive par an la somme de 10 milliards de yens (soir près de 85 millions d'euros)!

On ne sait pas ce qu'en pensent les intéressés mais il fait reconnaître que c'est plutôt rare que l'on se plaigne des gros salaires dans ce sens-là.