Masahiro Sakurai : le papa de Smash Bros préfère acheter ses jeux en version dématérialisée

Masahiro Sakurai, qu'on ne présente plus, est une sommité des jeux vidéo. En semi-retraite, selon ses propres termes, l'éternellement jeune créateur a désormais du temps à consacrer à sa chaîne Youtube afin de partager ses connaissances et ses passions avec les fans du monde entier. Régulièrement, il publie des vidéos remplies d'anecdotes et de réflexions. Par exemple, dans la dernière (que vous pouvez retrouver ci-dessous) Masahiro Sakurai évoque un vrai sujet en mettant en avant les différents avantages et désavantages d'acheter ses jeux en version physique ou en version dématérialisée... Non content, d'être un développeur de génie, Masahiro Sakurai est un vrai gamer. Il possède d'ailleurs une collection assez impressionnante de jeux qu'il exhibe de temps en temps. Pour autant, il reconnaît que désormais, il préfère acheter ses jeux en version dématérialisée. Il explique qu'il est plus joueur que collectionneur et que pour lui, l'expérience de jeu prime. De plus, il n'a plus vraiment de place pour stocker des jeux dans son appartement et avec des jeux téléchargés (et le support de stockage adapté) il a sur une même plateforme, toute sa bibliothèque à portée de main. C'est un point de vue que l'on entend peu, les gamers ayant tendance à préférer les versions physiques que ce soit pour collectionner les jeux et les garder pour toujours ou pour pouvoir les revendre, les prêter, les emprunter ou les échanger. En même temps, les temps changent et on peut se demander si le support physique ne va pas finir par disparaître... Alors, êtes vous plutôt Team physique ou Team Digitale- comme Sakurai, n'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

