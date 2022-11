Kid Icarus : Uprising - Masahiro Sakurai se demande si son jeu sera un jour porté sur console de salon

Malgré sa maniabilité exotique, Kid Icarus : Uprising avait surpris plus d'un joueur en 2012 sur 3DS. Il faut dire qu'il était surprenant de revoir une licence en sommeil depuis plus de 20 ans à l'époque revenir sur le devant de la scène, avant de repartir dans les limbes de l'oubli. Vous le savez peut-être, mais Masahiro Sakurai ,qui est aussi le réalisateur de Kid Icarus : Uprising, tient désormais une chaîne Youtube pour faire des analyses et donner des conseils aux développeurs, tout en se voulant accessible au grand public. Sa dernière vidéo est consacrée au Chaudron Maléfique apparaissant dans le jeu 3DS. Si il n'y a rien de spécifique à retenir jusque-là, la conclusion de ladite vidéo a suscité quelques questionnements :

Ce serait bien de jouer à Kid Icarus: Uprising sur une console de salon... Je me demande si quelqu’un le portera un jour ?

De là, toutes les interprétations sont possibles. Simple souhait de développeur ou petit teaser d'un projet que l'on pensait déjà voir débarquer sur Wii U à l'époque ? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire !