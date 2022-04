Bandai Namco préparerait un remaster / remake d'un jeu d'action 3D Nintendo

Plus de cinq ans après sa sortie, la Nintendo Switch continue de truster le sommet des charts grâce à son concept malin mais aussi à son catalogue qui de semaine en semaine, pour ne pas dire de jour en jour, s'enrichit de nouveaux titres divers et variés que ce soit des nouveautés, des portages ou encore des remasters. Dans le catalogue Nintendo, il y a d'ailleurs beaucoup de jeux qui mériteraient d'être remis au goût du jour avec un remake ou un remaster... Et justement, peut-être que l'un de ces jeux va y avoir droit prochainement. Grâce à la vigilance d'un membre du forum Resetera, on apprend en effet que Bandai Namco travaillerait actuellement à un remake / remaster d'un jeu d'action 3D sous licence Nintendo. Plusieurs offres d'emploi ont en effet été postées sur le site du studio, à la recherche notamment d'un planificateur de projet et d'un artiste visuel pour un jeu d'action 3D Nintendo.

En tant qu'artiste visuel pour un projet de jeu d'action 3D sur un contrat Nintendo, vous serez amené à effectuer une remasterisation HD de l'arrière-plan 3D. Vous développerez en tant que planificateur du projet de jeu d'action 3D sous licence Nintendo.

Alors de quel jeu s'agit-il ? On sait qu'il y a eu pas mal de rumeur sur un possible retour de Metroid Prime avant la sortie de l'épisode 4... Mais tout est possible. Kid Icarus: Uprising qui est l'un des très grands jeux de la 3DS mériterait à coup sur un remaster sur Nintendo Switch. Mais Nintendo a d'innombrables jeux "d'action 3D" en stock sortis sur ses consoles précédentes. Sur N64 par exemple : Sin and Punishment, Star Fox 64, Donkey Kong 64, Zelda : Ocarina of Time... Comme toujours, en absence de détails officiels, il faut cependant resté prudent. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaires quels anciens jeux Nintendo vous aimeriez revoir sur Nintendo Switch.

LIRE AUSSI : plus de 40 jeux très attendus en 2022 sur Nintendo Switch

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube