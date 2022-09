Toby Fox le créateur d'Undertale remplace Masahiro Sakurai à l'écriture de colonnes pour Famitsu

Depuis 2003 et jusqu'en 2021 , Masahiro Sakurai, le créateur de Kirby et de Super Smash Bros. écrivait régulièrement des colonnes pour le très connu magazine japonais Famitsu. Quelques mois après cet arrêt, celui-ci s'est décidé à ouvrir une chaîne Youtube et le magazine Famitsu s'est mis à la recherche de son successeur. Celui-ci est désormais trouvé et il s'agit de nul autre que du créateur d'Undertale et de Deltarune Toby Fox.

Connu avant tout pour Undertale et désormais pour avoir composé quelques musiques pour Pokémon Épée et Bouclier et pour le très attendu Pokémon Écarlate et Violet, celui-ci ajoute désormais une corde à son arc en débutant sa série de chroniques "La base secrète de Toby Fox" à l'occasion du septième anniversaire d'Undertale.