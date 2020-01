Masahiro Sakurai révèle le nombre astronomique de jeux Playstation auxquels il a joué en 2019

Vous pensez être un gros joueur ? Vous êtes en réalité probablement un petit bras à côté de Masahiro Sakurai (le papa de Super Smash Bros. Ultimate) qui vient de révéler qu 'en 2019 il a joué à près de 242 jeux Playstation ! Un chiffre ahurissant surtout qu'il a aussi joué à des jeux PC et Nintendo Switch et que donc le chiffre global est forcément bien plus élevé ! Et dire que l'on pensait que Masahiro sakurai passait ses jours et ses nuits à travailler sur Smash Bros ! Au moins, voilà un créateur qui reste gamer et n'est pas totalement décalé des réalités du marché même si on doute, si ce chiffre improbable est vrai, qu'il ait pu jouer très longtemps à chacun de ces jeux...

This is from "Your PlayStation 2019"

If I were to include Switch and PC games, I wonder how many games it would be...



(Sakurai has played 242 PlayStation games) https://t.co/G2ezzKDCGf