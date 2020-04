Zelda : Breath of The Wild : en promo sur l'eShop sur Nintendo Switch

Depuis aujourd'hui, de nouvelles promos sont disponibles sur l'eShop (voir notre news dédiée.) Cependant nous voulions attirer votre attention plus spécifiquement sur la présence dans ces promotions de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. C'est une première. Jusqu'à présent le jeu est quasiment toujours resté à son prix de lancement sur l'eShop, c'est à dire à 69,99€. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 avril, vous pouvez le télécharger à 48,99€ soit une ristourne de -30%... Alors certes c'est encore un prix élevé mais le jeu est difficile à trouver en ce moment et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui ont une Nintendo Switch, c'est peut-être une occasion de découvrir l'un des meilleurs, si ce n'est LE meilleur jeu de la console et même de toutes les consoles réunies.