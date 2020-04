Promotion de printemps : notre sélection de super jeux à petits prix sur l'eShop de la Nintendo Switch

C'est le printemps ! Et pour marquer le coup, Nintendo vient de lancer sa grande opération de promotion des "Offres de printemps 2020" sur l'eShop de la Nintendo Switch. Jusqu'au 19 avril, plus de 300 jeux sont proposés à prix réduits avec des promotions allant parfois jus'à -80 ! Une opération qui tombe bien en plein période de confinement alors que toutes les enseignes "non essentielles" sont fermées en France et ailleurs et que beaucoup d'entre nous ont tout d'un coup énormément de temps pour jouer ! Cependant avec les centaines de titres disponible sur Nintendo Switch, il devient très difficile de s'y retrouver...

Pour vous y aider, voici une petite sélection de jeux que nous avons choisi en fonction de leur, qualité et de leur prix en prenant soin de mélanger les grosses productions aux plus petites... L'occasion de se laisser tenter par des titres que vous n'auriez peut-être pas acheté en plein tarif mais qui à prix réduits sauront peut-être vous séduire...

A noter que d'autres titres Nintendo seront disponibles dès le 9 avril notamment Kirby Star Allies et... Zelda : Breath of The Wild - ce qui est très rare...

Voici notre sélection de jeux à découvrir sur l'eShop grâce à la promo de printemps

Mario + The Lapins Crétins : Kingdam Battle : 9,99€ - 39,99€

: 9,99€ - Hellblade : Senua's Sacrifice : 14,99€ - 19,99€

: 14,99€ - One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 14,99€ - 59,99€

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 - Deluxe Edition : 14,99€ - 59,99€

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition 3,99€ - 19,99€

Little Nightmares™ Complete Edition : 9,99€ - 34,99€

Thimbleweed Park : 7,99€ - 19,99€

The ROOM : 3,05€ - 8,99€

Snake Pass : 5,99€ - 19,99€

Remothered: Tormented Fathers : 10,99€ - 29,99€

Death Squared : 1,87€ - 12,50€

Trine: Ultimate Collection : 19,99€ - 39,99€

Trine 3 : The Artifacts of Power : 5,99€ - 19,99€

Goat Simulator: The GOATY : 7,49€ - 29,99€

Dragon Ball FighterZ : 14,99€ - 59,99€

Runbow ; 5,99€ - 14,99€

Gros : 8,49€ - 16,99€

Just Dance 2020 : 23,99€ - 59,99€

Degrees of Séparation : 1,99€ - 19,99€

South Park : l'Annale du Destin : 14,99€ - 59,99€

Pankapu : 2,99€ - 11,99€

Flipping Death : 4,99€ - 19,99€

Katamari Damacy REROLL : 9,99€ - 19,99€

de Blob : 5,99€ - 29,99€

de Blob 2 : 5,99€ - 29,99€

Worms W.M.D. : 10,49€ - 29,99€

Rayman Legends : 9,99€ - 39,99€

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 19,99€ - 39,99€

Legend of Kay Anniversary : 5,99€ - 29,99€

LEGO City Undercover : 17,99€ - 59,99€

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD : 9,99€ - 19,99€ (NB : les deux autres sont aussi en promo)

(NB : les deux autres sont aussi en promo) Wonder Boy: The Dragon's Trap : 7,99€ - 19,99€

Child of Light : Ultimate Edition : 5,99€ - 19,99€

Yoku's Island Express : 6,79€ - 19,99€

LEGO DC Super-Vilains : 19,79€ - 59,99€

Furi : 7,99€ - 19,99€

Scribblenauts Mega Pack : 14,99€ - 29,99€

Troll and I : 3,49€ - 34,99€

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 19,99€ - 59,99€

Diablo III : 29,99€ - 59,99€

Assassin's Creed III Remastered : 14,99€ - 39,99€

This is the Police : 5,99€ - 29,99€

Namco Museum : 9,99€ - 29,99€

SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition : 19,99€ - 49,99€

The Escapists 2 : 6,79€ - 19,99€

SteamWorld Dig 2 : 7,99€ - 19,99€

Crash Team Racing Nitro-Fueled : 23,99€ - 39,99€

BONUS : quelques jeux à moins de deux euros !

Mutant Mudds Collection : 1,29€ - 12,99€

PAN-PAN A tiny big adventure : 1,00€ - 5,00€

Violett : 0,99€ - 9,99€

Serial Cleaner : 1,49€ - 14,99€

Day and Night : 1,81€ - 18,15€

Reigns: Game of Thrones : 1,99€ - 3,99€

The Next peneloppe ; 1,99€ - 12,99€

Source : Nintendo