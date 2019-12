The Legend of Zelda : Breath of The Wild, compatible HoloLens, apparaît sur le Microsoft Store

Ce n'est pas le premier avril mais ça y ressemble ! Jugez plutôt : depuis peu, une version compatible HoloLens de The Legend of Zelda : Breath of The Wild est disponible à l'achat sur le Microsoft Store pour la modique somme de 20,49€ (voir les images sur cette page.) C'est évidemment une erreur (ou une blague) qui devrait être rectifiée prochainement sauf que vu la période de fêtes, cela prend un peu plus de temps que d'habitude avec ce genre de souci... D'ailleurs, à l'heure où cette news est écrite, le jeu est toujours en place sur le Store, plusieurs heures après que celui-ci ait été repéré par les joueurs.

A priori, on peut penser que l'éditeur Vidodoo0 s'est fait plaisir en s'amusant à glisser de fausses informations dans la description de son titre et que le Store de Microsoft a tout publié sans vérification.

Source : Microsoft