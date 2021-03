Comment devenir invincible dans The Legend of Zelda Breath of The Wild ?

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild vient de fêter ses quatre ans en même temps que la Nintendo Switch mais le titre de Nintendo reste encore une valeur sûre et un terrain de jeu inépuisable. Hier, on vous présentait ainsi un glitch assez simple à provoquer permettant de faire basculer la vue en mode FPS, Aujourd'hui, on découvre encore un autre "pépin" permettant carrément à Link de devenir invincible (et même de marcher sous l'eau plutôt que de nage) en provoquant une "surcharge de collision". Un petit glitch amusant même si en contrepartie vous ne pourrez plus atteindre vos ennemis et qu'il faut quand même être déterminé pour le déclencher car il est assez fastidieux et compliqué à mettre en œuvre comme vous pourrez le constater vous-même avec la vidéo de Gaming Reinvented ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17.

