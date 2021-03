Zelda : Breath of The Wild fête ses quatre ans - 150 "petites choses" qui en font un jeu unique

Il y a quatre ans, le 3 mars 2017 précisément, notre vie de joueur était bouleversée par la sortie de la Nintendo Switch, une console novatrice qui allait permettre à Nintendo de revenir en force sur le devant de la scène vidéoludique (on vous a fait un petit topo pour l'occasion ICI.) Mais il y a quatre ans sortait aussi un jeu tout aussi bouleversant, sinon plus : The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Si parfois, certains font la fine bouche à cause de l'absence d'intrigue directrice ou de donjons classiques ou encore parce que ce ne serait "pas un vrai Zelda" force est d'admettre que le jeu a frappé un grand coup avec son monde ouvert dès le départ permettant carrément de terminer le jeu très vite ou de s'y perdre jusqu'à aujourd'hui ! Un jeu qui va réussir le tour de force d'être totalement novateur tout en opérant un retour aux sources.

Contemplatif et laissant le joueur libre de jouer comme il le souhaite, le jeu a littéralement fait rêver des millions de joueurs de par le monde. Et quatre ans après sa sortie, c'est toujours une valeur sûre et un jeu incroyable qui n'a aucun équivalent malgré les nombreux (plus ou moins bons) clones qui sont sortis depuis. Un jeu qui semble véritablement indétrônable... A moins que Nintendo ne nous surprenne encore avec sa suite que l'on attend avec impatience et qui pourrait bien être le point d'orgue des festivités du 35eme anniversaire de la Legend.

En attendant, retrouvez une vidéo du site IGN qui a publié une vidéo recensant 150 petites choses qui rendent le jeu aussi spécial et inoubliable. Une façon de se remémorer les bons moments du jeu sachant que, bien sûr, vous pouvez toujours partager vos propres souvenirs, bons ou mauvais, dans les commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

