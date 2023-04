The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom dévoile de nouveaux artworks de Ganondorf, Sidon, Riju et Babil

La dernière ligne droite est enclenchée pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Alors que 25 petits jours nous séparent de la sortie du jeu sur Nintendo Switch, Nintendo continue lentement mais surement sa communication. Après avoir dévoilé quelques artworks fin de semaine dernière, nous retrouvons dès à présent une nouvelle série d'artworks mettant en avant Sidon, Riju, Babil et Ganondorf dans de nouvelles poses qui donnent toujours autant envie.

Ganondorf en vue de face est toujours aussi menaçant avec son physique imposant drapé dans un ensemble à l'esthétique asiatique

Sidon arbore toujours sa Lance d'écailles radieuse. A noter que contrairement au dernier trailer, il ne porte pas la couronne du Roi Zora

Riju quant à elle se battra avec deux Cimeterre des sept joyaux. Il semblerait qu'elle ait gagné en maturité depuis Breath of the Wild

Babil quant à lui est bien décidé à remplacer son père Teba, logiquement resté au Village Piaf. En tout cas sa bouille n'a rien à envier à son père ou à Revali !

Nous vous laissons admirer par vous-même les différents artworks ci-dessous. De là à dire qu'ils mériteraient leur amiibo, il n'y a qu'un pas... Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est attendu le 12 mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.