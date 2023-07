Zelda Tears of The Kingdom : mini‐guide numérique de 38 pages disponible gratuitement sur My Nintendo

Si vous n'avez pas craqué pour le guide de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom édité par Piggyback qui répertorie toutes les missions, les quêtes, les sous-quêtes du jeu, et bien plus encore (voir détails ICI), sachez qu'il est possible d'obtenir une version allégée du guide en version numérique sur My Nintendo. Au programme : 38 pages présentant "les concepts clés du jeu" et qui accompagnera 'vos premiers pas dans l'aventure"., et le tout, gratuitement- ou presque puisqu'il vous faudra débourser 75 points Platine; des points que l'on obtient facilement en se rendant sur les sites de Nintendo ou en jouant aux jeux mobiles Nintendo.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Ce mini‐guide numérique de 38 pages présente les concepts clés du jeu, et accompagne vos premiers pas dans l'aventure. Il est extrait du Guide Officiel Complet de 500 pages dédié à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

