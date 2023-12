Disney Illusion Island reçoit une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch

Quelque peu éclipsé par le "duel" SONIC Superstars vs.Super Mario Bros. Wonder, Disney Illusion Island n'en reste pas moins un formidable jeu de plateforme multijoueur, très original et plastiquement très beau, et qui est, en plus, une exclusivité Nintendo Switch. Sorti en juillet dernier , on apprend aujourd'hui que Disney Illusion Island va recevoir une mise à jour gratuite ! Cette mise à jour inclura un nouveau mode chronométré incitant les joueurs à faire la course dans une série de niveaux remixés ainsi que de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, de nouvelles "réminiscences" à débloquer et des changements sur la carte. On a hâte de découvrir tout ça sachant que cette mise à jour est prévue, demain, le 13 décembre 2023 . Evidemment, on vous en reparle très vite.

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir la première heure de jeu en français grâce à notre vidéo spéciale et tout savoir sur le jeu notre revue de presse exclusive

Source : Nintendolife