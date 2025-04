Disney Illusion Island : Picsou débarque dans un nouveau DLC pour l'arrivée du jeu sur Xbox Series X et PS5

Sorti la même année que Super Mario Bros. Wonder, SONIC Superstars et Kirby's Return to Dream Land Deluxe en exclusivité sur Nintendo Switch, Disney Illusion Island est un jeu de plateforme 2D multijoueur entièrement dessiné à la main, avec une construction façon Metroidvania, qui a su faire sa place dans la ludothèque de la console de Nintendo même s'il a été injustement boudé des cérémonies de récompenses (ne serait-ce que pour sa bande son très réussie)

Après avoir reçu plusieurs mises à jour, le jeu se prépare à débarquer en mai prochain sur Xbox Series X et PS5.

Rebaptisé pour l'occasion en Disney Illusion Island Starring Mickey and Friends, le titre contiendra l'intégralité du jeu Nintendo Switch avec en prime un nouveau DLC gratuit mettant Picsou en vedette.

Si vous possédez la version Nintendo Switch, pas d'inquiétude, il suffira de mettre à jour le jeu pour recevoir gratuitement ce C.A.S.H DLC et partir à la chasse au trésor avec l'oncle Picsou.

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible actuellement sur Nintendo Switch. Il débarque le 30 mai 2025 sur Xbox Series X et Playstation 5 à 29,99€ . Pour allez plus loin, vous pouvez découvrir la première heure de jeu en français grâce à notre vidéo spéciale et tout savoir sur le jeu grâce à notre revue de presse exclusive

Incarnez Mickey et ses amis : choisissez votre personnage préféré – Mickey, Minnie, Donald ou Dingo – et débloquez des capacités spéciales en réalisant des exploits de plateforme de haut vol, en résolvant des énigmes amusantes et en affrontant des combats de boss épiques dans votre quête pour sauver le monde du désastre.

: choisissez votre personnage préféré – Mickey, Minnie, Donald ou Dingo – et débloquez des capacités spéciales en réalisant des exploits de plateforme de haut vol, en résolvant des énigmes amusantes et en affrontant des combats de boss épiques dans votre quête pour sauver le monde du désastre. Révélez les mystères de Disney Illusion Island : courez, nagez, balancez-vous et sautez à travers une île magnifique mais mystérieuse et découvrez des biomes et des environnements riches, rencontrez des personnages étranges mais intrigants et découvrez des secrets cachés.

: courez, nagez, balancez-vous et sautez à travers une île magnifique mais mystérieuse et découvrez des biomes et des environnements riches, rencontrez des personnages étranges mais intrigants et découvrez des secrets cachés. Amusez-vous entre amis en mode coopératif à 4 joueurs : Jouez en solo ou réunissez jusqu'à trois amis pour sauver l'île de Monoth en mode coopératif local à 4 joueurs. Faites équipe avec vos amis et utilisez des compétences uniques comme « Lâcher la corde », « Saut de grenouille » et « Câlin avec un cœur ».

: Jouez en solo ou réunissez jusqu'à trois amis pour sauver l'île de Monoth en mode coopératif local à 4 joueurs. Faites équipe avec vos amis et utilisez des compétences uniques comme « Lâcher la corde », « Saut de grenouille » et « Câlin avec un cœur ». Faites partie d'un authentique dessin animé Mickey : Vivez une véritable aventure de dessin animé Mickey et ses amis avec une animation dessinée à la main de qualité télévisuelle, une toute nouvelle histoire des auteurs de Battletoads et des auteurs de télévision accrédités, une musique originale orchestrée et des talents vocaux authentiques pour Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo.

: Vivez une véritable aventure de dessin animé Mickey et ses amis avec une animation dessinée à la main de qualité télévisuelle, une toute nouvelle histoire des auteurs de Battletoads et des auteurs de télévision accrédités, une musique originale orchestrée et des talents vocaux authentiques pour Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo. Encore plus d'aventures vous attendent : Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends comprend Les Indices de Dash, Les As du Monoth et le tout nouveau DLC CASH mettant en vedette Picsou.

Et aussi :