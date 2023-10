Disney pourrait devenir un géant des jeux vidéo

Disney est une entreprise bientôt centenaire que l'on ne présente plus. Seulement, ces derniers mois ont été difficiles pour la firme aux grandes oreilles. La plateforme Disney + est déficitaire, certains grands films n'ont pas eu autant de succès que prévus et il y a eu plusieurs polémiques sur le virage prétendu "woke" de l'entreprise. Pour autant, Disney reste une marque forte qui peut compter notamment sur le succès de ses parcs d'attraction. De plus son catalogue de licences garde un fort potentiel, entre les grands classiques Disney, les films Pixar mais aussi Star Wars et Marvel.

Malgré tout, pour redresser la barre, Disney est allé rechercher Bob Iger qui avait déjà dirigé avec succès l'entreprise de 2005 à 2020 (et notamment initié les rachats de Pixar, Marvel, Star Wars, Fox...)

Mais que peut faire Bob Iger ? Parmi les pistes évoquées pour retrouver des couleurs, Bloomberg révèle que les conseillers de Bob Iger le pousseraient à investir pleinement et de façon "audacieuse" dans les jeux vidéo, de façon à passer d'un simple pourvoyeur de "licences de jeux" à "géant des jeux vidéo" à part entière.

En même temps, Nintendo marche bien sur les plates bandes de Disney; pourquoi Disney ne ferait-il pas de même ? Alors bientôt Disney développera-t-il directement ses propres jeux en plus de produire ses propres films ? Pour l'instant, la firme n'a pas confirmé cette possibilité mais, évidemment, on suivra cela de près.

Source : Bloomberg