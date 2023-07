TEST - Disney Illusion Island : que vaut l'exclusivité Nintendo Switch ? Notre revue de presse

Alors qu'à la rentrée, on s'attend à un combat de choix avec la sortie de SONIC Superstars et Super Mario Bros. Wonder, deux jeux de plateforme 2D jouable seul ou à plusieurs, un autre jeu du même genre est disponible depuis aujourd'hui en exclusivité sur Nintendo Switch. Contre toute attente, le jeu est, à notre avis, une grande réussite. A notre avis, le jeu est simple mais riche et extrêmement soigné... Cependant, tout le monde n'est pas de cet avis et finalement, en parcourant les différents tests publiés jusqu'à présent, on se rend compte que le jeu divise entre ceux qui le trouvent anecdotique, le qualifiant même de "simple produit Disney", et les autres qui se sont laissé emporté par le concept et la magie du titre. Pour tout dire, il y a une vraie différence entre les sites Nintendo et les autres... Pour vous faire une première idée, retrouvez notre revue de presse du jeu ci-dessous avec les notes, des citations tirées des tests et des liens pour les lire. Enjoy !

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Revue de presse de Disney Illusion Island :

Nintendo-Master.com : 9/10 :

Mickey grille la politesse à Mario et Sonic avec un jeu de plateforme pur, coloré et plein d'humour. Superbement réalisé et se renouvelant constamment jusqu'à la fin, Disney Illusion Island est une surprise inattendue qui devrait plaire à tous les joueurs, jeunes et moins jeunes même s'il sera parfait pour introduire les nouveaux venus au genre. Excellent aussi bien seul qu'à plusieurs, Disney Illusion Island est une exclusivité Nintendo Switch géniale et c'est notre coup de cœur de l'été !

