Disney Illusion Island : le début des aventures de Mickey et ses amis en français sur Nintendo Switch - Vidéo

A Nintendo-master, nous avons choisi notre camps : Disney Illusion Island est un jeu charmant, étonnant et particulièrement bien réalisé qui réussi à la fois d'être très simple et accessible mais néanmoins très riche et stimulant. C'est le genre de jeu dont on sent qu'il a été développé par des passionnés qui ont pensé le moindre détail pour en faire une expérience qui puisse réunir tous les joueurs. Sortant au beau milieu de l'été, bizarrement sans trop de promotion, on ne saurait trop vous conseiller de lui laisser une chance si habituellement le genre vous plait et que vous n'êtes pas en manque d'action frénétique et de gerbe de sang !

Pour voir à quoi le jeu ressemble, retrouvez notre vidéo du début du jeu en français ci-dessous. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, lire notre test complet ICI et La revue de presse du jeu, LA.

