Disney Illusion Island dévoile son histoire en exclusivité sur Nintendo Switch

Quand New Super Mario rencontre Rayman Legends au pays de Mickey et ses amis, cela donne Disney illusion Island, un nouveau jeu de plateforme 2D multijoueur qui arrive en exclusivité sur Nintendo Switch ce mois-ci . Mickey grille ainsi la politesse à Sonic et Mario qui reviennent eux aussi, mais un peu plus tard cette année , avec deux autres jeux de plateforme multijoueur : SONIC Superstars et Super Mario Bros. Wonder. Alors Mickey peut-il se montrer à la hauteur de ces illustres confrères , Si on en croit les premières previews, ça se pourrait bien... Evidemment, on attendra d'avoir le jeu en main pour s'en assurer. En attendant, Nitnendo vient de publier une vidéo en français qui nous en révèle un peu plus sur l'histoire du jeu. Retrouvez-là ci-dessous.

Pour rappel, Disney illusion Island sera disponible le 28 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Rejoignez le célèbre quatuor Disney composé de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo dans leur quête à la recherche de trois livres mythiques cachés sur la mystérieuse île de Monoth. Débloquez des capacités spéciales qui vous permettront de sauter, de vous balancer au-dessus du vide, de nager et de glisser dans les airs pour explorer les moindres recoins de Disney Illusion Island !