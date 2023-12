Disney Illusion Island : la mise à jour gratuite est disponible - Aperçu du nouveau mode de jeu

Comme prévu, l'excellente exclusivité Nintendo Switch, Disney Illusion Island a reçu ce jour une mise à jour gratuite apportant quelques nouveautés et améliorations, notamment sur la carte mais surtout une nouvelle série d'épreuves chronométrées; des petits parcours d'embûches qui ne vous feront pas relever la nuit pour jouer au jeu mais qui restent sympathiques, d'autant plus que le "DLC" est gratuit. Pour avoir un aperçu de ce nouveau mode nommé "Les As du Monoth !", retrouvez notre vidéo de gameplay ainsi que le trailer d'annonce.

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir la première heure de jeu en français grâce à notre vidéo spéciale et tout savoir sur le jeu grâce à notre revue de presse exclusive

