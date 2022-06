Les Grammy Awards vont désormais récompenser les musiques de jeux vidéo

La cérémonie des Grammy Awards récompense chaque année les meilleurs artistes, musiciens et albums de musique sortis aux Etats-Unis depuis 1959 . Cette année, Silk Sonic, Olivia Rodrigo, Doja Cat ou encore Tony Bennett et Lady Gaga ont ainsi été récompensés. Le groupe The 8-Bit Big Band a aussi reçu le prix du "Meilleur Arrangement - Instrumental ou A Capella" pour sa version revisitée du morceau Meta Knight's Revenge du jeu Kirby Superstar (voir ici.) Une consécration pour le groupe mais aussi une reconnaissance pour le secteur des jeux vidéo. Il faut dire qu'en quelques années, le marché des jeux vidéo a pris une importance considérable dans la société, générant même deux fois plus de revenus que l'industrie du cinéma et de la musique réunies. Pas étonnant finalement d'apprendre que les Grammy's ont finalement décidé d'ajouter une nouvelle catégorie de récompense dédiée aux jeux vidéo. Dès l'année prochaine , pour la 65ème cérémonie des Grammy Awards, les musiques de jeux vidéo entreront dans la compétition et seront donc distinguées avec un prix de la meilleure musique de jeux de l'année. Une annonce saluée comme il se doit par les fans de jeux vidéo sur les réseaux sociaux; certains rêvant même à des prix rétroactifs pour récompenser des musiques d'anciens jeux qui auraient du l'être en leur temps.