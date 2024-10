Alarmo à 99€ - Allez-vous acheter le réveil musical de Nintendo ?

Dire que certains attendent que Nintendo dévoile la Nintendo SWITCH 2 ! C'est tellement banal comme attente alors que Nintendo a bien plus surprenant à nous proposer en cette fin d 'année .

En effet, la firme avait gardé une petite surprise cachée sous le coude, ou plutôt sous les draps : Le réveil musical de Nintendo : Alarmo. un drôle de réveil comme seul Nintendo peut en commercialiser.

Si vous avez loupé cette annonce hallucinante, Alarmo est un petit réveil avec un écran qui diffuse des images, des sons et des musiques pour nous réveiller dans une ambiance Nintendoesque au possible, tout en surveillant notre sommeil grâce à des capteurs intégrés.

Et même si quelque part, c'est totalement raccord avec l'ADN de la société (voir la visite de NINTENDO MUSEUM), on ne peut qu'être surpris par un tel gadget (dont vous pouvez retrouver les détails ici) qui coûtent tout de même... 99€99 sur le MY NINTENDO STORE, sans le cordon d'alimentation.

Disponible depuis peu en exclusivité pour les abonnés au Nintendo Switch Online (jusqu'à mi-janvier 2025 ), nous sommes vraiment curieux de savoir si vous allez succomber aux charmes de ce drôle de réveil, au prix tout de même assez élevé, ou si vous allez passer votre tour... Le réveil musical de Nintendo : Alarmo va-t-il devenir l'improbable succès de cette fin d'année ou est-ce un fiasco annoncé ? L'avez-vous déjà commandé ou hésitez-vous à le faire ?

N'hésitez pas à répondre à toutes ces questions en commentaires. Et en attendant retrouvez une présentation et le trailer d'annonce ci-dessous.

Ajoutez une touche vidéoludique à votre routine de réveil avec le réveil musical de Nintendo : Alarmo. Ce réveil interactif détecte vos mouvements quand vous vous levez et joue des sons qui vous donneront l'impression de vous éveiller dans l'univers d'un jeu !

Réveil

Sélectionnez un jeu, choisissez une scène et une heure, puis laissez Alarmo se charger du reste ! La sonnerie se lance le matin à l'heure que vous avez choisie et joue la musique et les effets sonores de la scène que vous avez sélectionnée.

Mouvements

Alarmo possède un capteur qui détecte vos mouvements et émet des sons lorsque vous étirez les bras ou que vous vous retournez. La sonnerie baisse en intensité lorsque vous vous mettez à bouger.

Lever

Une fois que vous êtes hors du lit et debout, le réveil s'arrête automatiquement !

Démarrez la journée de façon amusante !

Choisissez parmi 35 sonneries tirées de cinq jeux Nintendo ! Chaque sonnerie propose des sons, des thèmes visuels et une expérience de réveil uniques. L'affichage sur l'écran change aussi en fonction du jeu sélectionné.

Personnalisez votre réveil et faites un suivi de votre sommeil