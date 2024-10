Nintendo Alarmo - Pas d'alimentation incluse

C'était l'annonce surprise d'hier, Alarmo est le premier réveil interactif connecté officiel de Nintendo qui permettra aux joueurs de se réveiller avec les musiques et bruitages de leurs licences préférées. Disponible dès à présent sur le My Nintendo Store en exclusivité temporaire pour les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online, un petit détail a attiré les regards des plus observateurs, et va potentiellement faire grincer les dents de plus d'un joueur.

En effet, en jetant un coup d'œil au packaging du réveil connecté, vous vous rendrez compte qu'il est indiqué que l'adaptateur secteur n'est pas inclu dans la boîte. Une pilule d'autant plus difficile à avaler quand on sait que le produit proposé coûte une centaine d'euros et qu'il propose des fonctionnalités certes exclusives, mais bien moins fournis que la plupart des réveils connectés du marché.

