Alarmo : un fan transforme le réveil musical de Nintendo en console pour jouer à DOOM

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo est la dernière curiosité proposée par Nintendo pour les fêtes. Il s'agit d'un petit réveil qui ponctue votre journée de bruitages et de musiques issus de plusieurs jeux Nintendo mais qui surtout surveille votre sommeil et vous pousse à vous lever lorsqu'il sonne- voir notre premier avis ici.

Si son prix ( 99,99€ ) a de quoi faire réfléchir plus d'un fan, il y en a un qui a trouvé comment rentabiliser son achat : tout simplement en transformant Le réveil musical de Nintendo : Alarmo en console de jeu !

Aussi dingue que cela puisse paraître, ce fan nommé Gary, a réussi sans ouvrir ni modifier le réveil à y charger et lancer le shareware DOOM ! Le plus beau c'est que le jeu est "jouable" en utilisant les boutons et la molette pour se déplacer et tirer. Alors certes, c'est assez sommaire, et il n'y a pas de son, mais cela reste carrément impressionnant.

Pour en savoir plus nous vous invitons à lire le billet de blog publié par Gary (en anglais) et à regarder la vidéo publiée sur ses réseaux ci-dessous.

NOTRE TEST D'ALARMO : BIG N IS WATCHING YOU

After my last post, it was pretty clear what everyone wanted to see on the Alarmo. So, here it is - Doom running on the Nintendo Alarmo! pic.twitter.com/WimckYPnXZ